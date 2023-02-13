Китайцы показали брутальный внедорожник чуть крупнее «Оки»

Серийная модель марки Baojun, входящей в альянс SAIC-GM-Wuling, получила название Yep. Маленький, но брутальный с виду автомобиль приводит в движение электромотор, установленный на задней оси – он развивает 68 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Позже ожидается и двухмоторная полноприводная версия. Полноценный дебют состоится на автосалоне в Шанхае весной, а пока готовый к производству Baojun Yep можно рассмотреть на официальных фотографиях.

Фото: CarNewsChina CarNewsChina

У Baojun Yep квадратный кузов и массивные бамперы из неокрашенного пластика, расширенные колесные арки, красные либо ярко-желтые тормозные суппорты, черные передние стойки и всего три двери. Он способен развить скорость до 100 километров в час и проезжать на одной зарядке 303 километра по циклу CLTC.

Модель построена на базе хэтчбека KiWi, так что интерьер оформлен схожим образом. Ранее салон засветился на шпионских фотографиях – внедорожнику положена длинная сенсорная панель, объединяющая цифровую «приборку» и экран мультимедийной системы.

Baojun Yep

Baojun Yep

Baojun Yep

Baojun Yep

Baojun Yep

Снаряженная масса электрического внедорожника составляет 1006 килограммов. По габаритам Yep немного крупнее «Оки»: он длиннее (3,38 метра), шире (1,68 метра) и выше (1,7 метра), а расстояние между осями составляет 2,1 метра. В планах у Baojun выпуск полноприводной модификации, а вот информация о пятидверной версии не подтвердилась.