Экспорт в Россию подержанных автомобилей из Южной Кореи вырос в 13 раз

В 2022 году общий объем экспорта автомобилей с пробегом из Южной Кореи в РФ вырос в 12,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила газета «Чунан ильбо» со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA), передает ТАСС.

Фото: Hyundai Hyundai

Количество поставленных в Россию подержанных автомобилей выросло в 8,3 раза (с 2,36 тыс. до 19,6 тыс. ед.), а общая стоимость машин — с $45,34 млн до $572,76 млн. Всего из Южной Кореи в прошлом году было поставлено 404 тыс. подержанных машин, 4,9% из этого объема пришлось на Россию.