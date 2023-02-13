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1 час назад

Экспорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 13 раз

Газета.Ru

В 2022 году общий объем экспорта автомобилей с пробегом из Южной Кореи в РФ вырос в 12,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила газета «Чунан ильбо» со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA), передает ТАСС.

Экспорт в Россию подержанных автомобилей из Южной Кореи вырос в 13 раз
Фото: HyundaiHyundai

Количество поставленных в Россию подержанных автомобилей выросло в 8,3 раза (с 2,36 тыс. до 19,6 тыс. ед.), а общая стоимость машин — с $45,34 млн до $572,76 млн. Всего из Южной Кореи в прошлом году было поставлено 404 тыс. подержанных машин, 4,9% из этого объема пришлось на Россию.

Средняя стоимость отправленного в Россию из Южной Кореи подержанного автомобиля в прошлом году составила $29,2 тыс., что в четыре раза больше, чем в среднем по всем странам (около $7,3 тыс.). Отмечается, что в 2021 году экспортированная в РФ машина из Кореи в среднем стоила $19,2 тыс.

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