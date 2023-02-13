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2 часа назад

В Россию привезли гибридные компактвэны Honda Freed за миллион рублей

Motor.ruиещё 1

Праворульные автомобили, привезенные в страну по параллельному импорту, предлагают продавцы из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. В зависимости от комплектации и типа силовой установки стоимость японской модели составляет от 987 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Ознакомиться с новинками можно на официальных сайтах дилерских центров.

В Россию привезли гибридные компактвэны Honda Freed за миллион рублей
Фото: HondaHonda

Габариты Honda Freed составляют 4265 миллиметра в длину при 2740-миллиметровой колесной базе. Трехрядный компактвэн вмещает семь пассажиров, включая водителя. При этом компоновка салона позволяет установить в автомобиль два раздельных сиденья вместо сплошного дивана второго ряда.

В список опций модели входит светодиодная головная оптика, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, а также мультимедиа со встроенной навигацией, система безключевого доступа, боковые зеркала с электроприводом и подогревом. Кроме того, компактвэн оборудован функциями удержания в полосе и автоматического торможения при движении задним ходом.

Российским покупателям доступны автомобили с двумя силовыми установками на выбор. В первом варианте компактвэн оснащен полуторалитровым турбомотором мощностью 131 лошадиную силу, который работает в паре с вариатором. Гибридная модификация включает в себя семиступенчатый «робот» и тяговую батарею, расположенную под передними сиденьями.

Приобрести Honda Freed у отечественных дилеров можно от 987 000 до 1,6 миллиона рублей.

В конце января на российском рынке появились гибридные Suzuki Vitara. Приобрести японские кроссоверы в топовой комплектации предложили почти за три миллиона рублей.

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