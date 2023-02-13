«Мощную» Lada Niva Sport придется подождать

Осенью минувшего года глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал появление новой версии Niva Legend, которая должна «дать новое дыхание» классическому внедорожнику. Однако инсайдеры сообщали, что срок премьеры пришлось сдвинуть с 2023 года на 2024-й, а портал Quto выяснил: к февралю инженеры не успели подготовить техническое решение по проекту.

Фото: RCI News / Вконтакте RCI News / Вконтакте

Для Lada Niva с приставкой Sport рассматривались двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра. Наиболее вероятный вариант — это восьмиклапанный ВАЗ-1118 1.6, развивающий 90 лошадиных сил. Однако из-за сложностей адаптации первые партии «мощной» Niva могут и вовсе выпустить со стандартным 1,7-литровым агрегатом на 83 силы.

Двигатель, если его все же заменят, не должен оказаться единственным отличием. По данным инсайдеров, Niva Sport достанется четырехсаттелитный дифференциал, усиленный задний мост и межосевой дифференциал с электроблокировкой. В оснащение войдут 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, причем запаски у такой «Нивы» не будет: вместо нее предложат заводской ремкомплект.

Выпуском «оспортивленной» Niva Legend займется подразделение Lada Sport, которое поначалу будет выпускать внедорожники мелкими партиями для испытаний. Если проект окажется успешным, модернизация может добраться до обычной «Нивы».