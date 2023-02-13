Какие штрафы чаще всего получали российские водители в 2022 году

Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД», в котором зарегистрирован каждый восьмой автомобилист в стране, провели исследование, в котором приняли участие 1300 владельцев транспортных средств. В ходе опроса специалисты узнали, какие штрафы чаще всего получали водители в прошлом году, а также на какую сумму и когда оплачивали. Оказалось, что почти четверть респондентов не получили ни одного штрафа.

81,5 процентов водителей признались, что получили в прошлом году хотя бы один штраф. Остальным 18,5 процентам респондентов удавалось избежать санкций. 92 процента автомобилистов штрафовали за превышение скорости. Другими частыми нарушениями правил было несоблюдение требований знаков и разметки, нарушение правил парковки, а также езда с не пристегнутым ремнем.

34,6 процента автовладельцев получили от одного до двух штрафов. В 2021 году этот показатель составлял от трех до пяти. Согласно опросу, средняя сумма санкции за прошлый год составила 371 рубль. При этом 76,9 процента всех нарушителей платили 250 рублей. Более 500 рублей в 2022 году оплачивали лишь 15 процентов водителей. Вместе с тем, 0,2 процента опрошенных сообщили, что нарушения ПДД привели к лишению прав.

82,9 процента автомобилистов оплачивали штрафы со скидкой в первые 20 дней. Почти 11 процентов респондентов успевали произвести оплату в срок. Чуть больше шести процентов водителей сообщили, что платили уже просроченные штрафы. При этом 39 процентов автовладельцев признались, что не могут оплатить штрафы со скидкой из-за поздних уведомлений. Оспорить решения ГИБДД пытались только 15,2 процента респондентов.