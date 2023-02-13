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1 час назад

Toyota ускорит разработку электромобилей

Motor.ru

Кодзи Сато, который официально вступит в должность 1 апреля 2023 года, сменив многолетнего президента Акио Тойоду, раскрыл планы на ближайшее будущее. Стратегия Toyota будет базироваться на трех главных принципах — электрификация, интеллект и диверсификация, заявил он на пресс-конференции, посвященной грядущей кадровой перестановке.

Toyota ускорит разработку электромобилей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Кодзи Сато, Toyota должна строить автомобили с учетом «энергетической безопасности» и стремиться к уменьшению выбросов оксида углерода до нуля. Компания не будет концентрироваться на одном источнике энергии, однако электрокары являются важной частью «зеленой» мобильности, а потому под новым руководством их разработка ускорится.

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К 2026 году концерн разработает линейку электромобилей нового поколения, которые выйдут под шильдиками премиум-марки Lexus. При этом составляющие, от аккумулятора до платформы, смогут быть использованы и для «батарейных» машин текущей генерации.

Также Toyota намерена делать автомобили «умнее». «Через автомобиль проходит огромное количество информации, включая действия водителя и состояние шин. При этом имеется огромное количество информации, которую может использовать только автопроизводитель», — сказал Кодзи Сато. Используя эти данные, можно оптимизировать использование топлива, улучшить качество езды и повысить безопасность. Отвечать за это будет новая программная платформа Arene.

Третьим принципом работы будет диверсификация. Потребности клиентов Toyota разнятся в зависимости от региона и возраста, а потому одним из приоритетов останется создание автомобилей, нацеленных на разную аудиторию.

Кроме этого, японский автогигант продолжит строить экологичный «умный» город Woven City у подножия Фудзиямы, где будут испытываться новые системы, и будет продвигать достижение углеродной нейтральности в Азии.

Чуть больше года назад Toyota показала 16 концептов электрокаров, которые планирует выпустит на рынок к 2030 году. По озвученному в декабре 2021 года плану, к этому моменту в арсенале производителя должно появиться не менее 30 «батарейных» машин всех сегментов. Мировые продажи электрокаров должны вырасти до 3,5 миллиона штук в год. Для сравнения, в прошлом году Toyota реализовала 10,5 миллиона автомобилей по всему миру, в очередной раз став лидером рынка.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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