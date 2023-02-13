Xiaomi запланировала войти в топ-5 лучших автокомпаний мира

Похоже, Xiaomi всерьёз решила заняться автомобилестроением. Основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь очень заинтересован в этом проекте и посвящает ему много времени, как следует из интервью.

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Журналистам Лэй Цзюнь сказал, что Xiaomi Auto стремится войти в пятёрку крупнейших производителей автомобилей в мире в течение следующих 15-20 лет. При этом он признаёт, что компания примерно на 6-7 лет отстаёт от конкурентов в Китае.