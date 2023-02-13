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28 минут назад

В РФ начались продажи кроссоверов Jetta VS7 за 3,2 млн рублей

Car.ru

Один из российских дилеров концерна Volkswagen начал продажи кроссоверов модели Jetta VS7, автомобили ввозят из Китая, где они производятся. Покупатели могут подобрать для себя машину из двух комплектаций – Enjoy и Glory, есть возможность выбрать и цвет авто.

В РФ начались продажи кроссоверов Jetta VS7 за 3,2 млн рублей
Фото: Car.ruCar.ru

Названный кроссовер по своим габаритам сравним с Volkswagen Tiguan, а также с его удлинённой модификацией для Китая под названием Allspace. В моторном отсеке предлагаемых к продаже кроссоверов Jetta VS7 расположен турбированный 1,4-литровый двигатель TSI мощностью 150 л. с.

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В качестве трансмиссии используется 5-скоростная механическая коробка переключения передач, предусмотрен и 6-ступенчатый автомат. Машина производится с передним приводом.

Кроссовер имеет стандартный перечень штатных опций. Установлена видеокамера кругового обзора и датчик дождя, в крышу встроен большой люк. Машина получила светодиодные фары, имеется подогрев передних сидений. В салоне установлен современный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном. Предусмотрена система старт-стоп, адаптивный круиз-контроль.

Стоимость «паркетника» Jetta VS7 в комплектации Enjoy составляет 3,229 млн рублей. За машину в версии Glory нужно заплатить 3,290 млн рублей.

Наряду с предложением дилера о продаже кроссовера Jetta V S7, открыты продажи автомобилей из названной линейки Jetta. Речь идёт о бюджетном седане VA3 и кроссовере VS5. Цены на них стартуют от 1,69 млн и 1,99 млн рублей соответственно.

Китайский бренд Jetta является суббрендом концерна Volkswagen. В модельную линейку входят: седан С-класса VA3 и два представителей внедорожного сегмента – среднеразмерный VS7 и компактный VS5. Все три модели продаются с шильдиками «Jetta», но не имеют никакого отношения к западногерманскому седану с таким же названием.

Немецкий концерн Volkswagen в странах Европы китайский седан Jetta VA3 не продаёт, так как данная модель по техническим решениям значительно отстаёт и не соответствует требованиям, действующим в ЕС.

Производством седана и двух кроссоверов в Поднебесной занимается совместное предприятие, в котором участвуют Volkswagen AG и промышленная группа China FAW Group.

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