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34 минуты назад

Владельцы карт «Мир» смогут получить до 5 тыс. рублей за ремонт автомашины в 2023 году

Max-cars.ruиещё 1

«Акция действует до 30 июня 2023 года», — платежная система «Мир».

Владельцы карт «Мир» получат бонус за ремонт автомобиля в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Автомобилистам в России предлагают получить до 5 тысяч рублей кэшбека. Зарегистрироваться в программе для участия можно на официальном сайте платежной системы. Сумма указана с максимальным порогом. Но речь идет о 10% от потраченной суммы. А значит, для получения кэшбека 5 тысяч рублей надо потратить на ремонт не менее 50 тысяч рублей.

Карту надо зарегистрировать на сайте «Мир» или в приложении под названием «Привет, мир». Дальше ремонт надо оплатить через сервис «Uremont», но только уже зарегистрированной картой. В течение трех рабочих дней с момента покупки деньги должны вернуться. В среднем кэшбек начисляют на карту в течение 5-7 рабочих дней.

Акция будет действовать до 30 июня 2023 года. Важно не забыть зарегистрировать карту перед оплатой.

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