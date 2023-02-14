Chevrolet представила в США рестайлинговый кроссовер Trailblazer

Компания Chevrolet официально представила рестайлинговый кроссовер Trailblazer. Дизайн автомобиля после обновления стал ещё более агрессивным, имеются новые решения по оформлению экстерьера и интерьера данной модели, пользующейся спросом в США.

Фото: Car.ru Car.ru

Кроссовер Trailblazer изначально создавали для Китая, но после провала на рынке КНР руководство компании Chevrolet приняло решение «раскрутить» модель на североамериканском рынке. Машина приглянулась местным автолюбителям и вскоре стала активно раскупаться.

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Trailblazer является компактным представителем внедорожного сегмента. Его производили в Китае с 2019 по 2020 годы на сборочном заводе совместного предприятия SAIC-GM. За указанный период дилеры продали не более 10 тысяч машин, далее кроссовер вывели с китайского рынка.

Появление названой модели в Соединённых Штатах вызвало интерес у автомобилистов. В штаб-квартире компании Chevrolet учитывали дешевизну рабочей силы в Южной Корее. Вскоре там построили завод и перевезли туда оборудование с предприятия в КНР. Далее машины морским путём стали поставлять в США, логистика себя оправдывала.

Кроссоверы Trailblazer южнокорейской сборки появились на североамериканском рынке в конце 2020 года. Спустя 12 месяцев было продано 90 тысяч экземпляров. Далее произошло ослабление интереса американцев к данной модели. На протяжение 2022 года была приобретена 61 тысяча кроссоверов Chevrolet Trailblazer. Ввиду ослабления спроса на модель, компания приняла решение провести плановый рестайлинг.

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В итоге, дизайн кроссовера стал спортивно-агрессивным за счёт светодиодных фар-полосок, но их устанавливают лишь в машины топовых комплектаций. В базовой версии, как и прежде, стоят лампы накаливания. Дневные ходовые огни, размещённые в левой и правой нишах переднего бампера, стали меньше по диаметру. Двойную решётку радиатора изменили, сузив её верхний сегмент.

Изменён дизайн переднего и заднего бамперов – они стали массивнее за счёт другого рельефа. Блок-фонари в «корме» сохранили прежними. Специалисты предложили новые цвета кузова для кроссовера Trailblazer, что сблизило его с младшим «собратом» – компактным паркетником Trax новой генерации.

Потенциальные покупатели могут выбрать одну из четырёх комплектаций Chevrolet Trailblazer: LS, LT, RS и Activ. В частности, версия RS получила решётку радиатора с другим оформлением. Предложены 19-ти дюймовые колёсные диски вместо 18-ти дюймовых. Машина отличается чёрными накладками, делающими её более «спортивной». Установлены круглые патрубки выхлопной системы.

Комплектация Аctiv отличается наличием защитных накладок под передним и задним бамперами. Данная версия получила колёсные диски на 17 дюймов и более «зубастые» шины, приспособленные для бездорожья. Установлены более мощные амортизаторы.

Линейку моторов оставили прежней. Она состоит из экономичных 3-цилиндровых силовых агрегатов с рабочими камерами 1,2 и 1,3 л.

Мощность первого двигателя составляет 139 л. с. при 219 Н•м крутящего момента. Он сопряжён с бесступенчатым вариатором, привод у машины передний. «Старший» ДВС с объёмом камеры сгорания топлива 1,3 л получил производительность 157 л. с. при 236 Н•м крутящего момента.

В качестве трансмиссии используется 9-ти ступенчатая АКПП. Данный мотор устанавливают в машины с полным приводом. Имеется также модификация с вариатором. В обоих случаях используется полузависимая задняя подвеска.