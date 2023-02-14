Стала известна дата проведения шанхайского международного автосалона

20-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai) состоится 18-27 апреля. Об этом говорится в сообщении его оргкомитета, размещенном во вторник на официальном сайте выставки.

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Как указали организаторы, в нынешнем году центральной темой автосалона станут автомобили на альтернативных источниках энергии и соответствующие технологии. К ним в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также работающие на водородных топливных элементах.

18-19 апреля выставка будет открыта только для представителей СМИ. Затем 20-21 апреля посетить ее смогут профессионалы в отрасли, а с 22 по 27 апреля павильоны откроют для всех остальных посетителей.

Проводящийся раз в два года Шанхайский международный автосалон считается одним из крупнейших мировых событий в области автомобильной индустрии. Выставка была основана в Шанхае 1985 году. За годы своего существования она стала свидетелем не только прорывов в автомобильной индустрии, но и подъема китайского автопрома, о чем свидетельствует продукция многочисленных местных производителей. С 2015 года автошоу проходит в новом Национальном выставочном центре, который является крупнейшим выставочным комплексом в мире.

В 2021 году автосалон также проходил в апреле. Общая площадь экспозиции, которая была поделена на 12 крытых выставочных павильонов, составляла тогда порядка 360 тыс. кв. м. Девять павильонов отвели под пассажирские автомобили, а в остальных разместились поставщики технологических решений и комплектующих. Участие в ней приняли около 1 тыс. предприятий со всего мира. Auto Shanghai 2021 стал первой крупной международной автомобильной выставкой, которая прошла в нормальном режиме с начала распространения COVID-19.