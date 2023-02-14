Changan объявил старт продаж кроссовера СS85 Coupe

Автопроизводитель сообщил о начале продаж нового CS85 Coupe. Автомобили уже начали поставлять дилерам.

Фото: Changan Changan

Компания Changan в скором времени представит на рынке России новый купе-кроссовер CS85 Coupe. С начала года это вторая представленная модель. В январе производитель уже показал лифтбек Uni-V. Ранее представители бренда не подтверждали информацию о том, что кроссовер появится на рынке РФ. Однако, в декабре 2022 года автомобиль CS85 Coupe был замечен на автовозе на территории Москвы.

Changan

В оснащении предлагается 2-х литровый мотор на 224 л.с. В связке с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП Aisin. Габариты кузова нового кроссовера следующие - 472,8х184,5х166,5 см. Для рынка России автомобиль предлагается со светодиодной оптикой, легкосплавными колесными дисками на 19-ть дюймов и красными элементами декора. В качестве опции используется система комфортного доступа.

Changan

Сиденья отделаны перфорированной кожей и дополнены подогревом и вентиляцией. Водительское кресло может регулироваться в 10-ти направлениях и имеет 2-х позиционную память. Для удобства водителя и пассажиров предусматривается климат-контроль на две зоны, который дополнительно очищает воздух.

Список интеллектуальных опций тоже оказался широким. Так, кроссовер предлагается с адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и контролем рядности движения. Для удобства эксплуатации предусмотрена система дистанционной парковки.