Honda Accord вернулась в Россию

Один из дилеров привез в Россию Honda Accord. Как выяснила "Российская газета", за седан 2022 года с минимальным пробегом просят 3 250 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Honda Пресс-служба Honda

У автомобиля 1,5 литровый бензиновый двигатель (192 л.с.), который работает в паре с вариатором. Среди заявленных опций можно выделить комплекс удержания в полосе, круиз-контроль, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, камеру заднего вида.

Стоить отметить, что Honda Accord сменила поколение в ноябре 2022 года, но к нам привезли седан 10 генерации. Официально модель давно не продавалась в России, да и сама Honda объявила об уходе из нашей страны еще до массового исхода зарубежных брендов.