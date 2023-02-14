Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
53 минуты назад

Honda Accord вернулась в Россию

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию Honda Accord. Как выяснила "Российская газета", за седан 2022 года с минимальным пробегом просят 3 250 000 рублей.

Honda Accord вернулась в Россию
Фото: Пресс-служба HondaПресс-служба Honda

У автомобиля 1,5 литровый бензиновый двигатель (192 л.с.), который работает в паре с вариатором. Среди заявленных опций можно выделить комплекс удержания в полосе, круиз-контроль, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, камеру заднего вида.

Их может позволить себе каждый в России. Самые доступные автомобили

Стоить отметить, что Honda Accord сменила поколение в ноябре 2022 года, но к нам привезли седан 10 генерации. Официально модель давно не продавалась в России, да и сама Honda объявила об уходе из нашей страны еще до массового исхода зарубежных брендов.

Ранее "РГ" рассказывала, что минивэн Honda Odyssey начали продавать в России. Цены на машины 2022 года выпуска без пробега доходят до 5 500 000 рублей.

Автоновости,Honda Accord,Honda Odyssey,Honda,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители