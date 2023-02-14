"АвтоВАЗ" прокомментировал слухи о задержке выпуска Lada Niva Sport

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжает работу над проектом Lada Niva Sport и точных сроков запуска проекта нет. Об этом корреспонденту autonews.ru рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Lada Lada

«АвтоВАЗ продолжает работу над проектом. Мы не ставили и не ставим перед собой каких-то определенных сроков и планомерно качественно готовим автомобиль. Как только начнутся продажи — сразу сообщим», — сказал представитель «АвтоВАЗа».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что запуск в производство Lada Niva Sport, который был запланирован на 2023 год, перенесен на 2024 год.

О проекте Lada Niva Sport стало известно в сентябре 2022 года. Отмечалось, что Lada Niva Sport будет производиться с восьмиклапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 л, который устанавливается сейчас на Lada Granta. Кроме того, модель может получить 122-сильный двигатель объемом 1,8 л, а также модернизированную ходовую часть.