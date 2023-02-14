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47 минут назад

"АвтоВАЗ" прокомментировал слухи о задержке выпуска Lada Niva Sport

Газета.Ru

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжает работу над проектом Lada Niva Sport и точных сроков запуска проекта нет. Об этом корреспонденту autonews.ru рассказали в пресс-службе компании.

"АвтоВАЗ" прокомментировал слухи о задержке выпуска Lada Niva Sport
Фото: LadaLada

«АвтоВАЗ продолжает работу над проектом. Мы не ставили и не ставим перед собой каких-то определенных сроков и планомерно качественно готовим автомобиль. Как только начнутся продажи — сразу сообщим», — сказал представитель «АвтоВАЗа».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что запуск в производство Lada Niva Sport, который был запланирован на 2023 год, перенесен на 2024 год.

О проекте Lada Niva Sport стало известно в сентябре 2022 года. Отмечалось, что Lada Niva Sport будет производиться с восьмиклапанным 90-сильным мотором объемом 1,6 л, который устанавливается сейчас на Lada Granta. Кроме того, модель может получить 122-сильный двигатель объемом 1,8 л, а также модернизированную ходовую часть.

Ранее стало известно, что таксист сгорел заживо вместе со своей машиной в деревне Коледино Подольского городского округа.

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