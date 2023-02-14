На тестах замечен прототип электрического кроссовера Ford

Ford разрабатывает два электрических внедорожника для европейского рынка, которые будут использовать архитектуру Volkswagen MEB. Первые шпионские фотографии одного из этих автомобилей были сделаны в прошлом месяце, но на этот раз наши фотографы смогли рассмотреть его поближе, что позволило лучше понять его внешний вид.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Прототип, который был недавно сфотографирован, имеет спортивный вид, но светодиодная подсветка спереди предполагает, что это может быть кроссовер среднего размера. Несмотря на то, что он полностью покрыт камуфляжем, некоторые элементы стиля электрического кроссовера все же можно увидеть. Передняя часть автомобиля имеет высокий нос с закрытой решеткой радиатора и светодиодными фарами с обеих сторон, а также довольно короткий капот, что стало возможным благодаря отсутствию традиционного двигателя внутреннего сгорания. Боковой профиль автомобиля напоминает другие внедорожники Ford с аналогичной теплицей, но поясная линия больше похожа на VW ID.4. Задняя часть электромобиля имеет спортивный вид с острым спойлером на крыше, задними фонарями во всю ширину и диффузором.

Ford еще не раскрыл многих подробностей о технических характеристиках электромобиля, но подтвердил запас хода до 500 км. Платформа MEB, которую будет использовать модель Ford, будет аналогична той, что используется в VW ID.4, Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV и грядущем Cupra Tavascan. Это говорит о том, что он, вероятно, будет доступен с задним и полным приводом с конфигурацией с одним или двумя электродвигателями.