КамАЗ впервые не попал в ТОП-3 самых продаваемых в РФ грузовиков

Китайские грузовики начинают завоевывать российский рынок, оттесняя лидирующий много лет КамАЗ. Так, за неделю с 6 по 12 февраля КамАЗ впервые не попал в ТОП-3 самых продаваемых грузовиков в России. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Фото: Егор Алеев / ТАСС Егор Алеев / ТАСС

Самым продаваемым грузовиком в России с 6 по 12 февраля стал китайский грузовик SITRAK C7H — продано 363 экземпляра. Второе место у Shacman/Shaanxi SX3318 с результатом 172 штуки, третье место у FAW CA3310 — 159 штук. Грузовики КамАЗ-43118 и КамАЗ-65115 заняли четвертое и пятые места с результатом 146 и 137 проданных машин соответственно.