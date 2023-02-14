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32 минуты назад

КамАЗ впервые в истории не попал в ТОП-3 самых продаваемых грузовиков России

Южный автомобиль

Китайские грузовики начинают завоевывать российский рынок, оттесняя лидирующий много лет КамАЗ. Так, за неделю с 6 по 12 февраля КамАЗ впервые не попал в ТОП-3 самых продаваемых грузовиков в России. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

КамАЗ впервые не попал в ТОП-3 самых продаваемых в РФ грузовиков
Фото: Егор Алеев / ТАССЕгор Алеев / ТАСС

Самым продаваемым грузовиком в России с 6 по 12 февраля стал китайский грузовик SITRAK C7H — продано 363 экземпляра. Второе место у Shacman/Shaanxi SX3318 с результатом 172 штуки, третье место у FAW CA3310 — 159 штук. Грузовики КамАЗ-43118 и КамАЗ-65115 заняли четвертое и пятые места с результатом 146 и 137 проданных машин соответственно.

Однако в марочном зачете КамАЗ удержал лидерство. По результатам шестой недели было продано 553 грузовика КамАЗ, 371 грузовик Shacman и 363 грузовика SITRAK.

Автоновости,FAW,
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