В ближайшее время 3 тыс. "Москвичей" пополнят парки такси и каршеринга

Службам такси и каршеринга в ближайшее время будет поставлено 3 тыс. автомобилей «Москвич». Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Завод «Москвич» Завод «Москвич»

«3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Благодаря перезапуску производства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», — говорится в сообщении мэра.