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57 минут назад

Собянин: 3 тыс. автомобилей "Москвич" пополнят парки такси и каршеринга в 2023 году

Газета.Ruиещё 2

Службам такси и каршеринга в ближайшее время будет поставлено 3 тыс. автомобилей «Москвич». Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В ближайшее время 3 тыс. "Москвичей" пополнят парки такси и каршеринга
Фото: Завод «Москвич»Завод «Москвич»

«3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Благодаря перезапуску производства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», — говорится в сообщении мэра.

Отмечается, что всего в этом году планируется выпустить 50 тыс автомобилей «Москвич». В том числе предприятие выпустит 10 тыс. электромобилей. Сбытом машин будут заниматься дилерские центры в 23 российских городах.

Автоновости,Сергей Собянин,
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