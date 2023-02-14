В ближайшее время 3 тыс. "Москвичей" пополнят парки такси и каршеринга

Службам такси и каршеринга в ближайшее время будет поставлено 3 тыс. автомобилей «Москвич». Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время. Благодаря перезапуску производства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг», — говорится в сообщении мэра.
Отмечается, что всего в этом году планируется выпустить 50 тыс автомобилей «Москвич». В том числе предприятие выпустит 10 тыс. электромобилей. Сбытом машин будут заниматься дилерские центры в 23 российских городах.