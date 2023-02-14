Lada стала самой востребованной маркой в России

Компания Lada установила рекорд по продаже новых легковых автомобилей на российском рынке. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат», которые изучили данные системы АО «Электронный паспорт». По итогам второй недели февраля доля отечественного бренда составила 46 процентов от общего количества проданных в стране новых легковых машин.

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Lada уже четыре недели подряд занимает более 40 процентов рынка по продажам новых легковушек в России. С 6 по 12 февраля компания впервые достигла рекордной доли в 46 процентов. За минувшую неделю в стране приобрели 12 500 легковых машин, из которых около 5800 пришлось на модели отечественной марки.

Помимо Lada, в пятерку самых востребованных новых автомобилей в России входят модели китайских брендов Chery, Haval и Geely, а также корейской компании Kia.