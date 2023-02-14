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Кроссовер Jetour Dasheng добрался до России

Один из частников привез в Россию кроссовер Jetour Dasheng (переводится с китайского языка как "Великий мудрец" - так в Китае принято называть местного фольклорного персонажа - Короля Обезьян Сунь Укуна). Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 3 300 000 рублей.

Кроссовер Jetour Dasheng добрался до России
© www.autohome.com.cn

В объявлении указывается, что у модели 1,5-литровый наддувной двигатель мощностью 156 лошадиных сил, который сочетается с "роботом" с двумя сцеплениями. Технически Jetour Dasheng унифицирован с современными кроссоверами Chery.

Длина модели - 4590 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1685 мм, а колесная база - 2720 мм. Dasheng выделяется двухэтажной диодной головной оптикой (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), безрамочной радиаторной решеткой и выдвижными ручки дверей.

Интересно, что разрабатывать автомобиль помогал цифровой гигант Huawei. Поэтому без интересных "фишек" не обошлось. Внутри - цифровая панель приборов на восемь дюймов, проекционный дисплей, выдвижная подставка для ног переднего пассажира и система распознавания лиц. На центральном тоннеле нет селектора трансмиссии. Ей управляет подрулевой рычажок. Базовые настройки климат-контроля выставляются через небольшие сенсорные дисплеи на передних дверях. Также дверные замки можно будет отпирать с помощью гаджетов по протоколу NFC.

Бренд Jetour компания Chery создала в 2018 году специально для молодой и относительно небогатой аудитории. Ожидается, что марка появится и в России.

До этого "Российская газета" рассказывала о том, что Chery показала серийный внедорожник Jetour X-1.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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