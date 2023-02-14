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18 минут назад

Внедорожник Tank 300 в России: известны комплектации и цены

Российская Газетаиещё 2

Марка Tank рассказала подробности о ценах и комплектациях Tank 300. Внедорожник предложен в двух версиях исполнения по цене от 3 699 000 рублей.

Известны комплектации и цены внедорожника Tank 300 в России
Фото: Пресс-служба Great WallПресс-служба Great Wall

Tank 300 предлагается с безальтернативным силовым агрегатом: двухлитровый двигатель мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 380 Нм и гидромеханическим 8-диапазонным "автоматом". По умолчанию внедорожнику положены система жёстко подключаемого полного привода с понижающей передачей, блокировка заднего межколёсного дифференциала.

Базовая комплектация Adventure включает в себя зимний пакет, в том числе подогрев задних сидений, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, фары с автоматическим переключением режима и подсветкой поворотов, датчики света и дождя, мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему с сабвуфером и восемью динамиками, передние сиденья с электрорегулировкой (у водительского кресла есть функция массажа), полностью цифровую приборную панель на дисплее 12,3 дюйма, люк в крыше, камеру заднего вида с функцией "прозрачного" капота, адаптивный круиз-контроль и различные ассистенты безопасности.

Вторая версия исполнения Premium имеет ряд отличий. Например, салон отделан не искусственной кожей, а кожей Nappa, у водительского кресла расширенный диапазон электрорегулировок и функция вентиляции, атмосферная подсветка салона имеет 64 цвета, а не семь, в багажнике присутствуют розетка на 200 В и столик для пикника, есть заводская тонировка, "музыка" классом повыше.

Пресс-служба Great Wall
Пресс-служба Great Wall
Пресс-служба Great Wall

Что касается внедорожных способностей, то премиум-версия получила защиту коробки передач снизу и блокировку переднего межколёсного дифференциала. Цена на Tank 300 в топовом исполнении - 4 049 000 рублей.

Автоновости,Apple,
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