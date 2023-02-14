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47 минут назад

Новое бюджетное семейство Chevrolet Aveo представлено в полном составе

Колеса.ру

Седан и хэтчбек имеют китайские корни. Обе модификации будут доступны с безальтернативным полуторалитровым «атмосферником».

Новое бюджетное семейство Chevrolet Aveo представлено в полном составе
Фото: ChevroletChevrolet

Патентные картинки этого хэтча выложили в Сеть еще весной прошлого года, но на той машине были эмблемы «поднебесного» бренда Wuling. А летом 2022-го опубликовали сертификационные изображения четырехдверной версии – и уже с галстуком-бабочкой Chevrolet. Позже было объявлено о старте производства в Китае: автомобили выпускает завод СП SAIC-GM-Wuling. Одновременно стало известно о том, что за пределами Поднебесной «пятидверка» и седан появятся как Шеви, дебютным рынком для них станет Мексика: там новинки позиционируют в качестве семейства Aveo нового поколения. Хэтчбек местное подразделение Chevrolet официально анонсировало под конец минувшего года, теперь же провели премьеру обеих модификаций.

хэтчбек Chevrolet Aveo
хэтчбек Chevrolet Aveo

Отметим, предыдущий Chevrolet Aveo в Мексике представлен исключительно в виде седана, причем хорошо знакомое и россиянам имя носит совсем другая машина – простенькая «четырехдверка» Sail китайского же производства (в самой Поднебесной эту модель давно сняли с продаж). Новое же семейство Aveo тоже разработано в Китае – в основном силами концерна SAIC. Впрочем, General Motors не впервой использовать автомобили партнера в качестве доноров. Так, в актуальной линейке Шеви есть паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC). Но вернемся к новому Aveo.

Спереди седан и хэтч копируют друг друга, разве что «пятидверке» вроде бы не положены противотуманки; задний бампер у «четырехдверки» оригинальный. Ну а в целом внешний облик у нового Aveo получился довольно спокойным. Габариты марка еще не раскрыла.

В салоне – двухслойная передняя панель, из которой торчит 8-дюймовый планшет мультимедийной системы. В списке оборудования также значатся шесть подушек безопасности (идут уже «в базе»), климатическая установка, камера заднего вида, ABS, дисковые тормоза «по кругу», задний парктроник. К слову, всего в Мексике у Aveo три комплектации, при этом самый дешевый хэтч адресован только корпоративным автопаркам.

Двигатель один – бензиновый «атмосферник» 1.5 мощностью 98 л.с., он работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и вариатором.

В Мексике продажи нового Chevrolet Aveo стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. Прежний простенький седанчик на базе китайского Sail там сегодня стоит от 14 600 долларов. Новое семейство ждут и в других странах Латинской Америки, кроме того, такой Aveo может добраться до Ближнего Востока. Ну и не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров решит организовать поставки машин из Китая по схеме параллельного импорта. А в самой Поднебесной бюджетники, видимо, появятся под местной маркой Wuling.

Автоновости,Chevrolet Aveo,Chevrolet,General Motors,
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