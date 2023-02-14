Покупатель нового "Москвича" увез машину на закрытом эвакуаторе

Покупатель нового кроссовера «Москвич» решил забрать машину на закрытом эвакуаторе, рассказала блогер Елена Лисовская в своем Telegram-канале, которая опубликовала видео от сотрудника одного из автосалонов.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Услугами подобных эвакуаторов не пользуются даже покупатели люксовых внедорожников Range Rover, обратила внимание Лисовская.

«Мы когда [Cadillac] Escalade продавали, на каких эвакуаторах их забирали... А здесь — «Москвич», — сказал автор видео, которого блогер назвала своим знакомым, работающим в крупном дилерском центре.

Первые автомобили «Москвич» поступили в дилерские центры бренда 26 декабря прошлого года. Модель с двигателем внутреннего сгорания оценивается в 1,97 млн рублей, с электромотором — 3,5 млн рублей. Бензиновые машины предлагаются с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм), с двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор.