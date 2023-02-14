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34 минуты назад

Покупатель нового "Москвича" увез машину на закрытом эвакуаторе

Газета.Ruиещё 1

Покупатель нового кроссовера «Москвич» решил забрать машину на закрытом эвакуаторе, рассказала блогер Елена Лисовская в своем Telegram-канале, которая опубликовала видео от сотрудника одного из автосалонов.

Покупатель нового "Москвича" увез машину на закрытом эвакуаторе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Услугами подобных эвакуаторов не пользуются даже покупатели люксовых внедорожников Range Rover, обратила внимание Лисовская.

«Мы когда [Cadillac] Escalade продавали, на каких эвакуаторах их забирали... А здесь — «Москвич», — сказал автор видео, которого блогер назвала своим знакомым, работающим в крупном дилерском центре.

Первые автомобили «Москвич» поступили в дилерские центры бренда 26 декабря прошлого года. Модель с двигателем внутреннего сгорания оценивается в 1,97 млн рублей, с электромотором — 3,5 млн рублей. Бензиновые машины предлагаются с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм), с двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что службам такси и каршеринга в ближайшее время будет поставлено 3 тыс. автомобилей «Москвич».

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