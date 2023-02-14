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20 минут назад

Mazda2 2023 представлена ​​в Японии

ПроКроссовер.ру

Малолитражка Mazda2 последнего поколения получает второй фейслифтинг на внутреннем рынке: предварительные заказы уже принимаются, а первые поставки должны начаться через несколько месяцев. Обновление в значительной степени косметическое и ориентировано на более молодую аудиторию.

Mazda2 2023 представлена ​​в Японии
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Все уровни отделки салона получают новый передний бампер с переработанными воздухозаборниками. Стиль решетки радиатора зависит от мощности двигателя: у младших моделей полугерметичная решетка, мало чем отличающаяся от электромобилей, а у моделей Sport и Sport+ большая черная сетчатая решетка с красными значками и более толстая рамка. Они также выигрывают от спортивных 16-дюймовых колесных дисков и черно-красных спортивных сидений внутри.

Даже если вы согласитесь на базовую комплектацию, в версии 2023MY есть много возможностей для индивидуализации. Например, вы можете раскрасить колпаки, крышки боковых зеркал и крышу, выбрав один из нескольких вариантов, а также выбрать ранее недоступную серую или синюю отделку кузова.

Mazda заявляет, что всего для экстерьера предлагается 198 комбинаций отделки. Внутри вы можете указать отделку приборной панели в белом, синем или черном цвете. О вариантах двигателей пока ничего не сообщается. В Японии Mazda2 поставляется с 1,5-литровым бензиновым двигателем и дизельным двигателем того же рабочего объема мощностью 75–105 л.с

Автоновости,Mazda,
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