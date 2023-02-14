Mazda2 2023 представлена ​​в Японии

Малолитражка Mazda2 последнего поколения получает второй фейслифтинг на внутреннем рынке: предварительные заказы уже принимаются, а первые поставки должны начаться через несколько месяцев. Обновление в значительной степени косметическое и ориентировано на более молодую аудиторию.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Все уровни отделки салона получают новый передний бампер с переработанными воздухозаборниками. Стиль решетки радиатора зависит от мощности двигателя: у младших моделей полугерметичная решетка, мало чем отличающаяся от электромобилей, а у моделей Sport и Sport+ большая черная сетчатая решетка с красными значками и более толстая рамка. Они также выигрывают от спортивных 16-дюймовых колесных дисков и черно-красных спортивных сидений внутри.

Даже если вы согласитесь на базовую комплектацию, в версии 2023MY есть много возможностей для индивидуализации. Например, вы можете раскрасить колпаки, крышки боковых зеркал и крышу, выбрав один из нескольких вариантов, а также выбрать ранее недоступную серую или синюю отделку кузова.