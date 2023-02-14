На автомобили «Москвич» нашелся покупатель

Сервисы такси и каршеринга в скором времени получат автомобили бренда «Москвич». Об этом проинформировала пресс-служба бренда.

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Сообщается, что соответствующий контакт был подписан с ИT-гигантом «Яндекс». Машины поступят уже в текущем году.

В общей сложности в такси и каршеринг направят 3 тысячи кроссоверов «Москвич 3». Вероятно, службы станут обладателями бензиновых исполнений со 150-сильным турбомотором.

mos_sobyanin / Telegram

В пресс-службе «Москвича» подчеркнули, что перезапуск производства на «Москвиче» позволит компаниям такси и каршеринга оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг. Там также обратили внимание на то, что уже только в столице эти сервисы ежегодно нуждаются в 30 - 40 тыс. новых машин.

«Москвич» является советско-российской маркой. Предприятие открыли в 1930 году. Оно функционировало до 2010 года. Однако в 2022 году в России возродили бренд после ухода французской компании Renault из России и передачи своих российских активов правительству Москвы.