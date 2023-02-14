Московский завод начнет выпуск деталей для китайских кроссоверов

Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» заключил соглашение о выпуске кузовных деталей для китайской компании Haval. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, заключенное между «Альфа Автоматив Техноложиз» и тульским заводом «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» соглашение предусматривает выпуск 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов Haval F7 и Haval Jolion.
«Ежегодный объем производства составит от пяти до 6,5 миллиона деталей», - рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводятся на сайте «Экономика Москвы».
В свою очередь, генеральный директор компании «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханов подчеркнул, что локализация проекта по сборке Haval F7 и Haval Jolion положительно скажется на продвижении продукции китайского концерна на рынке России.
По данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», в начале года в России удалось реализовать 45,2 тыс. новых легковых автомобилей. При этом около 80% рынка в январе пришлось на автомобили России и КНР. Объем продаж китайских машин увеличился в 2,1 раза. Наиболее востребованными брендами у россиян стали Lada, Chery, Haval, Geely и Kia.