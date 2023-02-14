Дилеры оценили возможность подорожания машин с пробегом в 2023 году

Представители дилерских центров сообщили об отсутствии предпосылок для резкого повышения стоимости автомобилей с пробегом, передает ТАСС.

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Агентство напомнило о том, что в 2022 году рост цен на некоторые такие машины оценивался в 50%. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) указали на стабилизацию рынка к началу 2023 году. Там отметили увеличение доли дилеров в продажах б/у машин и прозрачность самого рынка.

В РОАД уверены в том, что в обозримом будущем цены резко не изменятся при условии наращивания производства машин.

Такой же точки зрения придерживаются представители «Рольфа». В компании отметили, что свыше 50% рынка автомобилей с пробегом приходится на авто стоимостью 1,5-1,6 млн рублей. Существенно цены не корректировалась даже в 2022-м, указали там. Кроме того, в фирме обратили внимание на то, что рынок ограничен определенными условиями.

Стоимость авто с пробегом покажет рост, если число «хороших» автомобилей на рынке не будет большим, считают в компании «Авилон. Автомобили с пробегом». Там уточнили, что под «хорошими» подразумевается наличие одного-двух владельцев, небольших повреждений или их отсутствие и наличие хорошей комплектации.

В «АвтоСпецЦентре» считают, что за ростом цен на новые автомобили последует повышение стоимости подержанных. В ГК «АвтоСпецЦентр» считают изменение курса валют и уровень спроса факторами, которые могут оказать влияние на ценообразование в текущем году.