Кроссовер Jetour Dasheng добрался до России

В Россию ввезли китайский кроссовер Jetour Dasheng. Как сообщает «РГ», за автомобиль 2023 года выпуска без пробега частное лицо просит 3,3 млн рублей.

Модель оснащена 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 156 лошадиных сил. Дополняет его роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Технически транспортное средство унифицировано с современными кроссоверами Chery.

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В разработке автомобиля участвовала цифровая корпорация Huawei, потому он может удивить пользователя. Внутри есть цифровая панель приборов, проекционный дисплей, выдвижная подставка для ног переднего пассажира и система распознавания лиц. Настройки климат-контроля доступны через небольшие дисплеи на передних дверях. Кроме того, двери можно отпирать с помощью смартфонов и смарт-часов, которые имеют в себе функцию NFC.

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