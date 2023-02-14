Кроссовер Jetour Dasheng добрался до России

В Россию ввезли китайский кроссовер Jetour Dasheng. Как сообщает «РГ», за автомобиль 2023 года выпуска без пробега частное лицо просит 3,3 млн рублей.
Модель оснащена 1,5-литровым наддувным двигателем мощностью 156 лошадиных сил. Дополняет его роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Технически транспортное средство унифицировано с современными кроссоверами Chery.
В разработке автомобиля участвовала цифровая корпорация Huawei, потому он может удивить пользователя. Внутри есть цифровая панель приборов, проекционный дисплей, выдвижная подставка для ног переднего пассажира и система распознавания лиц. Настройки климат-контроля доступны через небольшие дисплеи на передних дверях. Кроме того, двери можно отпирать с помощью смартфонов и смарт-часов, которые имеют в себе функцию NFC.
Напомним, что бренд Jetour был создан в 2018 году компанией Chery. Он направлен на молодую и сравнительно небогатую аудиторию. Не исключено, что в будущем его внедорожники будут официально продаваться в России.