Ford запатентовал неразрезную ось с мотор-колесами для электромобилей

Автопроизводитель Ford подал заявку на патент на неразрезные оси со встроенными мотор-колесами. Как отмечает SPEEDME.RU, новая система предназначена в основном для пикапов. При этом патентная заявка Ford содержит указание на то, как можно применять данную технологию в эпоху автомобилей с электродвигателем.

Фото: Ford Ford

В патенте подробно описано добавление узлов мотор-ступица к неразрезной оси, по одному узлу на колесо для того, чтобы обеспечить полный привод. Специалисты отмечают, что эта идея не является новой.