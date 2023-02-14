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38 минут назад

Ford запатентовал неразрезную ось с мотор-колесами для электромобилей

Моя Москва.онлайн

Автопроизводитель Ford подал заявку на патент на неразрезные оси со встроенными мотор-колесами. Как отмечает SPEEDME.RU, новая система предназначена в основном для пикапов. При этом патентная заявка Ford содержит указание на то, как можно применять данную технологию в эпоху автомобилей с электродвигателем.

Ford запатентовал неразрезную ось с мотор-колесами для электромобилей
Фото: FordFord

В патенте подробно описано добавление узлов мотор-ступица к неразрезной оси, по одному узлу на колесо для того, чтобы обеспечить полный привод. Специалисты отмечают, что эта идея не является новой.

Так, словенский бренд Elaphe уже поставляет похожие агрегаты для некоторых будущих сверхэффективных автомобилей, среди которых называются трехколесный электрокар Aptera и Lightyear 0 на солнечных батареях. До этого Elaphe уже заявляла о партнерстве с брендом McLaren, чтобы внедрить его гоночные технологии в разработку ступичных моторных силовых агрегатов.

Автоновости,McLaren,Ford,
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