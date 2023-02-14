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1 час назад

Назван срок начала серийного производства электромотоциклов Aurus

Лера Букина

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров сообщил о планах приступить к серийному производству электромотоциклов Aurus Merlon не раньше 2025 года, передает ТАСС.

Назван срок начала серийного производства электромотоциклов Aurus
Фото: МинпромторгМинпромторг

По его словам, проект пока разрабатывают.

О том, что Aurus выведет в коммерческие продажи мотоцикл Aurus Merlon, сообщил ранее директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов. При этом он обозначил другой срок старта серийного производства электромотоциклов. Специалист указал на то, что это произойдет в 2024 году.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские автомобили премиум-сегмента Aurus будут выпускать в электрической версии. Она подчеркнула, что правительство России принимает меры для популяризации российских автомобилей.

Как стало ранее известно, ремонт российских Aurus обойдется в сотни миллионов рублей. В декабре в России опубликовали перечень закупок для технического обслуживания данных автомобилей, в котором оказались более 6 тыс. позиций общей стоимостью 479 млн руб. Среди необходимых комплектующих числятся сиденье б/у от Audi A8, цена которого составляет 965 тыс. руб., дверная ручка от Volvo стоимостью в 53 тыс. руб., а также пара блок-фар стоимостью 751 тыс. руб. Также в список попали выключатель открывания багажника (70 тыс. руб.) и моторное масло Mobil (около 53 тыс. руб.).

Автоновости,Audi A8,Volvo,Audi,Виктория Абрамченко,Артем Юсупов,Правительство РФ,
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