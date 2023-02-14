Назван срок начала серийного производства электромотоциклов Aurus

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров сообщил о планах приступить к серийному производству электромотоциклов Aurus Merlon не раньше 2025 года, передает ТАСС.

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По его словам, проект пока разрабатывают.

О том, что Aurus выведет в коммерческие продажи мотоцикл Aurus Merlon, сообщил ранее директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов. При этом он обозначил другой срок старта серийного производства электромотоциклов. Специалист указал на то, что это произойдет в 2024 году.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что российские автомобили премиум-сегмента Aurus будут выпускать в электрической версии. Она подчеркнула, что правительство России принимает меры для популяризации российских автомобилей.