Renault продолжает раскрывать внешность нового Espace

Компания Renault после трёхнедельного перерыва опубликовала новую порцию изображений Espace шестого поколения и несколько фактов о будущей новинке.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В Renault характеризуют дизайн нового Espace как "спортивный, с ярко выраженной плечевой линией", "изящный внешний вид и элегантность автомобилю придаёт линия остекления, максимально простирающая до задней части, которая подчёркнута спойлером, продолжающим линию крыши".

Новый Renault Espace будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнениях. Модель больше не будет позиционироваться как минивэн, в "Рено" называют её кроссовером.

Из новых подробностей: длина автомобиля составляет 4,72 метра, что на 140 мм меньше, чем у актуальной, пятой генерации Espace. Длина салона - 2,48 метра. Это больше, чем у нынешнего "Эспейса", поэтому охотно верим обещанию о более просторном интерьере.

В основе Renault Espace шестой генерации лежит платформа CMF-CD, которая предусматривает наличие не только версий с ДВС, но и электрифицированных вариантов.

Мировая премьера новинки состоится в начале весны.