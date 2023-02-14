Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
56 минут назад

Renault продолжает раскрывать внешность нового Espace

Российская Газета

Компания Renault после трёхнедельного перерыва опубликовала новую порцию изображений Espace шестого поколения и несколько фактов о будущей новинке.

Renault продолжает раскрывать внешность нового Espace
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В Renault характеризуют дизайн нового Espace как "спортивный, с ярко выраженной плечевой линией", "изящный внешний вид и элегантность автомобилю придаёт линия остекления, максимально простирающая до задней части, которая подчёркнута спойлером, продолжающим линию крыши".

Новый Renault Espace будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнениях. Модель больше не будет позиционироваться как минивэн, в "Рено" называют её кроссовером.

Из новых подробностей: длина автомобиля составляет 4,72 метра, что на 140 мм меньше, чем у актуальной, пятой генерации Espace. Длина салона - 2,48 метра. Это больше, чем у нынешнего "Эспейса", поэтому охотно верим обещанию о более просторном интерьере.

В основе Renault Espace шестой генерации лежит платформа CMF-CD, которая предусматривает наличие не только версий с ДВС, но и электрифицированных вариантов.

Мировая премьера новинки состоится в начале весны.

Пресс-служба Renault
Автоновости,Renault Espace,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители