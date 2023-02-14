В Москве появятся новые выделенные полосы для городского транспорта

В Москве в нынешнем году будет запущено более 40 километров новых выделенных полос для городского транспорта, которые позволят сократить время в пути для миллионов пассажиров. Об этом заявили в мэрии столицы.

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В администрации уточнили, что выделенные полосы организовываются на дорогах, по которым проходит большое количество маршрутов, наиболее востребованных у жителей Москвы. Они позволяют в среднем сократить время в дороге на 10 минут, а аварийность городского транспорта на этих участках падает на 30–40 процентов.

«Сегодня по выделенкам проходит более 460 маршрутов, которыми пользуются более 2,4 миллиона пассажиров. В 2023 году запустим более 40 километров новых полос. Скоро они появятся в Северном и Юго-Западном административных округах», - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Движение по пяти новым выделенным полосам на участках Волоколамского шоссе было открыто с 19 января. Еще две выделенные полосы появятся с 4 марта в Библиотечном проезде и на Озерной улице.

Остальные «выделенки» находятся в стадии проектирования: определяются участки на дорогах Москвы, которые необходимо обособить для наиболее быстрого курсирования автобусов и электробусов, отметили в мэрии.