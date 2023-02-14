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46 минут назад

В России запатентовали Geely Atlas нового поколения

Motor.ru

Фотографии модели появились в базе Роспатента, что, впрочем, еще не означает, что она доберется до нашего рынка. В Китае же такой Atlas уже продается под названием Boyue L: в основе лежит архитектура CMA, знакомая по Tugella, а в движение его приводят турбомоторы объемом 1,5 (181 лошадиная сила) и 2,0 (218 сил) в связке с семискоростным «роботом».

В России запатентовали Geely Atlas нового поколения
Фото: GeelyGeely

Geely Boyue L третьего поколения значительно отличается от привычного нам Atlas Pro – у него совершенно другой дизайн с безрамочной решеткой радиатора с трехмерным рисунком, новая передняя и задняя оптика, он крупнее предшественника почти по всем параметрам, а в салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и портертно-ориентированный экран мультимедийной системы на 13,2 дюйма. Также предусмотрен гигантский 25,6-дюймовый проекционный экран дисплей.

ФИПС / Geely Atlas
ФИПС / Geely Atlas
ФИПС / Geely Atlas
ФИПС / Geely Atlas

Ранее на одном из российских классифайдов появились объявления о продаже нового Geely Boyue L: «серые» дилеры готовы привезти автомобиль под заказ из Китая за полтора месяца. Однако стоит учитывать, что на машины, ввезенные неофициально, не распространяется гарантия автопроизводителя.

Geely Atlas
Geely Atlas

В Китае Geely Boyue L стоит от 125,7 тысячи до 170,7 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,3-1,8 миллиона рублей.

Между тем, уже в ближайшие месяцы Geely выведет на российский рынок другую новинку – флагманский кроссовер Monjaro. Официальные дилеры ожидают поставки машин в начале весны. Geely Monjaro, напомним, близок по технике к Tugella: у него 2,0-литровый турбомотор Volvo, тяга передается через восьмиступенчатый автомат Aisin, есть полный привод с муфтой BorgWarner. Цены пока не объявлены.

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