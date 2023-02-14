В России запатентовали Geely Atlas нового поколения

Фотографии модели появились в базе Роспатента, что, впрочем, еще не означает, что она доберется до нашего рынка. В Китае же такой Atlas уже продается под названием Boyue L: в основе лежит архитектура CMA, знакомая по Tugella, а в движение его приводят турбомоторы объемом 1,5 (181 лошадиная сила) и 2,0 (218 сил) в связке с семискоростным «роботом».

Фото: Geely Geely

Geely Boyue L третьего поколения значительно отличается от привычного нам Atlas Pro – у него совершенно другой дизайн с безрамочной решеткой радиатора с трехмерным рисунком, новая передняя и задняя оптика, он крупнее предшественника почти по всем параметрам, а в салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и портертно-ориентированный экран мультимедийной системы на 13,2 дюйма. Также предусмотрен гигантский 25,6-дюймовый проекционный экран дисплей.

ФИПС / Geely Atlas

ФИПС / Geely Atlas

ФИПС / Geely Atlas

Ранее на одном из российских классифайдов появились объявления о продаже нового Geely Boyue L: «серые» дилеры готовы привезти автомобиль под заказ из Китая за полтора месяца. Однако стоит учитывать, что на машины, ввезенные неофициально, не распространяется гарантия автопроизводителя.

Geely Atlas

Geely Atlas

В Китае Geely Boyue L стоит от 125,7 тысячи до 170,7 тысячи юаней, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 1,3-1,8 миллиона рублей.