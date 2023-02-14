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1 час назад

Дилеры начали поставлять в Россию лифтбэки Volkswagen Arteon R

Газета.Ru

Автодилеры начали продавать на российском рынке новые лифтбэки Volkswagen Arteon R, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Дилеры начали поставлять в Россию лифтбэки Volkswagen Arteon R
Фото: Volkswagen Volkswagen

Так, один из официальных дилеров Volkswagen из Минеральных Вод предлагает приобрести Arteon R за 8,8 млн рублей. Это самая мощная и оснащенная модификация модели, которая получила 2.0-литровую турбочетверку мощностью 320 сил (420 Нм), семиступенчатый «робот» DSG и полный привод.

Внешне R-версия отличается обвесом с развитыми воздухозаборниками, спойлером, четырьмя патрубками выпускной системы и увеличенными тормозными суппортами синего цвета.

В список оснащения модели входят 20-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамный люк, система мультимедиа с навигацией и цифровая приборная панель, кожаный салон, адаптивная подвеска, камеры с обзором 360 градусов и комплекс систем помощи, включая функции автоматической парковки и удержания в полосе.

Volkswagen

Volkswagen Arteon официально продавался на российском рынке только в течение 2020 года, покупателям предлагались переднеприводные модификации по цене от 2,64 млн рублей.

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