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1 час назад

Топ-10 бестселлеров европейского авторынка: стоит ли ждать их в России

Лера Букина

Хэтчбек Peugeot 208 стал наиболее востребованным автомобилем в Европе в 2022 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Жители европейских страны приобрели 206,8 тыс. таких автомобилей (+5%), следует из данных исследовательской компании JATO Dynamics. Модель Volkswagen Golf - бывший лидер рынка - опустилась в рейтинге. Автомобиль занял пятое место (177,2 тыс. машин, -14%). По словам автомобильного аналитика JATO Dynamics Фелипе Муньоса, ситуация на рынке корректируется, соответственно, предпочтения тоже меняются.

На второй строчке расположился Dacia Sandero – в прошлом году его купили 200,6 тыс. европейцев (+1%).

Описано будущее цен на автомобили в России

Лидер в европейском сегменте SUV - компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Обладателями данных авто стали 181,2 тыс. граждан. Следом идет Fiat 500 – всего было куплено 179,9 тыс. штук (+3%).

Также в десятке бестселлеров оказались Toyota Yaris (175,7 тыс. шт., -4%), Opel/Vauxhall Corsa (164,4 тыс. шт., -9%), Hyundai Tucson (150,8 тыс. шт., +1%), Dacia Duster (149,6 тыс. шт., +2%) и Renault Clio (143,6 тыс. шт., -27%).

Как пишет «Российская газета», наиболее популярные в Европе модели практически не представлены на российском рынке и вряд ли появятся в РФ даже с учетом параллельного импорта. В первую очередь это связывают с разницей в предпочтениях автомобилистов: в Европе выбирают компактные и экономичные хэтчбеки, а в России особенно популярны седаны. Вторая причина - потоки параллельного импорта идут в РФ из Японии, Кореи, ОАЭ, Турции, так как многие европейские компании сейчас отказываются работать с покупателями из России.

Ранее сообщалось, что, по данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», в начале текущего года в России удалось реализовать 45,2 тыс. новых легковых автомобилей. Данный показатель демонстрирует снижение к аналогичному периоду 2022 года на 47%.

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