Топ-10 бестселлеров европейского авторынка: стоит ли ждать их в России

Хэтчбек Peugeot 208 стал наиболее востребованным автомобилем в Европе в 2022 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Жители европейских страны приобрели 206,8 тыс. таких автомобилей (+5%), следует из данных исследовательской компании JATO Dynamics. Модель Volkswagen Golf - бывший лидер рынка - опустилась в рейтинге. Автомобиль занял пятое место (177,2 тыс. машин, -14%). По словам автомобильного аналитика JATO Dynamics Фелипе Муньоса, ситуация на рынке корректируется, соответственно, предпочтения тоже меняются.

На второй строчке расположился Dacia Sandero – в прошлом году его купили 200,6 тыс. европейцев (+1%).

Лидер в европейском сегменте SUV - компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. Обладателями данных авто стали 181,2 тыс. граждан. Следом идет Fiat 500 – всего было куплено 179,9 тыс. штук (+3%).

Как пишет «Российская газета», наиболее популярные в Европе модели практически не представлены на российском рынке и вряд ли появятся в РФ даже с учетом параллельного импорта. В первую очередь это связывают с разницей в предпочтениях автомобилистов: в Европе выбирают компактные и экономичные хэтчбеки, а в России особенно популярны седаны. Вторая причина - потоки параллельного импорта идут в РФ из Японии, Кореи, ОАЭ, Турции, так как многие европейские компании сейчас отказываются работать с покупателями из России.