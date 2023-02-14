Бренд Aurus выходит на рынок бытовой техники премиум-класса

Как отмечают в пресс-службе НАМИ, проект выпуска климатической техники премиум-класса реализуется холдингом -"Русклимат", имеющим 26-летний опыт и экспертизу в области разработки, производства и продаж климатических решений. "Русклимат" стал первым, кто будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом Aurus. Создание техники ведется с учетом ДНК бренда Aurus, его стилистики и позиционирования.