Бренд Aurus выходит на рынок бытовой техники премиум-класса

ФГУП "НАМИ" лицензирует товарный знак Aurus для выпуска климатической техники премиум-класса.
Как отмечают в пресс-службе НАМИ, проект выпуска климатической техники премиум-класса реализуется холдингом -"Русклимат", имеющим 26-летний опыт и экспертизу в области разработки, производства и продаж климатических решений. "Русклимат" стал первым, кто будет изготавливать премиальную продукцию для дома и офиса под брендом Aurus. Создание техники ведется с учетом ДНК бренда Aurus, его стилистики и позиционирования.
"Для НАМИ, как одной из ведущих инженерных организаций России, важно, что результаты нашей работы по созданию семейства представительских автомобилей и нового бренда класса люкс начинают применяться в различных отраслях промышленности России, помогают создавать уникальную продукцию и демонстрировать высокие компетенции, которыми обладают отечественные компании", - рассказал генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.
Презентация образцов климатической техники состоялась в рамках выставки AirVent в Москве. На стенде Aurus представлены первые полнофункциональные прототипы продукции.
Ранее "РГ" сообщала, что НАМИ показал "гражданскую" версию мотоцикла Aurus Merlon.