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9 минут назад

Ford построит завод по производству аккумуляторов за $3,5 млрд с китайскими технологиями

Елена Прошина

Компания Ford заявила о намерении открыть в штате Мичиган завод по производству аккумуляторов стоимостью в $3,5 млрд с китайскими технологиями. Об этом пишет издание Carscoops.

Ford построит завод по производству аккумуляторов за $3,5 млрд с китайскими технологиями
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что производство будет построено в городе Маршалл. Сделка создаст от 2,5 до 2,7 тысячи рабочих мест, а также будет использовать технологии китайского производителя аккумуляторов CATL. Это поможет Ford соответствовать требованиям закона о снижении инфляции для полного налогового кредита на электромобили. Объект будет носить название BlueOval Battery Park Michigan.

«Мы стремимся возглавить революцию в области электромобилей в Америке, а это означает инвестирование в технологии и рабочие места, которые позволят нам оставаться в авангарде этой глобальной трансформации в нашей отрасли», — сказал председатель Ford Билл Форд.

Предполагается, что завод будет производить литий-железо-фосфатные (LFP) батареи с использованием технологий китайской компании CATL. При этом управлять заводом будет полностью Ford.

Использование технологии LFP позволит автогиганту производить больше электромобилей по более низкой цене. Дело в том, что такие аккумуляторы могут выдерживать более частую и быструю зарядку при использовании меньшего количества востребованных и дорогостоящих материалов.

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