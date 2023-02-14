Haval снизил цены на большинство кроссоверов в России

Так, кроссоверы F7 и F7x подешевели на 50 тыс. рублей, Jolion — на 100 тыс. рублей, Dargo и его спецверсия Dargo X (2022 год выпуска) — на 150 тыс. рублей. Сильнее всего упали цены на Dargo и Dargo X 2023 года выпуска (на 200 тыс. рублей).

Причиной снижения цен называют выгоды, которые производитель теперь дает не только на машины 2022 года выпуска, но и на те, которые были выпущены в 2023 году. По прежним ценам продаются только кросс-купе Haval F7x 2022 года и рамный внедорожник H9, который осенью прошлого года стал дешевле на 500 тыс. рублей.