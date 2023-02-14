JD Power назвал самые надежные и проблемные автомобили

Сервис JD Power опубликовал итоги ежегодного исследования надежности авто. В этом году оно было основано на истории обслуживания 30 тыс. автомобилей не старше трех лет.

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При составлении топа аналитики опирались на соотношение количества поломок на 100 авто, и, чем ниже оказывался коэффициент, тем надежнее признавалось авто. В текущем году результат надежности в среднем составил 186 баллов (+6 баллов к 2022 году).

Наиболее надежными в 2023 году признаны машины марки Lexus – 133 балла. При этом японский бренд стал первым как в марочном рейтинге премиального сегмента, так и в абсолютном зачете. Вторую строчку среди премиум-брендов и в абсолютном зачете забрала марка Genesis с результатом 144 балла. На третьей позиции в абсолютном зачете и на первом месте среди массовых марок разместилась KIA с показателем в 152 балла. В пятерку надежных авто также вошли марки Buick (159 баллов) и Chevrolet (162 балла).

Что касается авто, больше всего доставляющих хлопот своим владельцам, то здесь самыми проблемными признаны внедорожники Land Rover (273 балла), Lincoln (259 баллов), Audi (252 балла), Ford (249 баллов), а также Mercedes-Benz (240 баллов).

Итоги исследования показали, что прочность авто постепенно увеличивается. Проблемы возникают из-за современных технологий и информационно-развлекательных систем ТС.