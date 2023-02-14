Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
36 минут назад

JD Power назвал самые надежные и ненадежные автомобили 2023 года

АвтоКод

Сервис JD Power опубликовал итоги ежегодного исследования надежности авто. В этом году оно было основано на истории обслуживания 30 тыс. автомобилей не старше трех лет.

JD Power назвал самые надежные и проблемные автомобили
Фото: АвтоКодАвтоКод

При составлении топа аналитики опирались на соотношение количества поломок на 100 авто, и, чем ниже оказывался коэффициент, тем надежнее признавалось авто. В текущем году результат надежности в среднем составил 186 баллов (+6 баллов к 2022 году).

Наиболее надежными в 2023 году признаны машины марки Lexus – 133 балла. При этом японский бренд стал первым как в марочном рейтинге премиального сегмента, так и в абсолютном зачете. Вторую строчку среди премиум-брендов и в абсолютном зачете забрала марка Genesis с результатом 144 балла. На третьей позиции в абсолютном зачете и на первом месте среди массовых марок разместилась KIA с показателем в 152 балла. В пятерку надежных авто также вошли марки Buick (159 баллов) и Chevrolet (162 балла).

В модельном рейтинге самыми надежными признали Lexus RX и Toyota C-HR. KIA Forte и Optima победили среди средних и компактных авто, а их собрат по конвейеру Sportage – среди кроссоверов. Также к надежным специалисты отнесли Chevrolet Tahoe и Blazer, GMC Sierra и пикап Toyota Tacoma.

Что касается авто, больше всего доставляющих хлопот своим владельцам, то здесь самыми проблемными признаны внедорожники Land Rover (273 балла), Lincoln (259 баллов), Audi (252 балла), Ford (249 баллов), а также Mercedes-Benz (240 баллов).

Итоги исследования показали, что прочность авто постепенно увеличивается. Проблемы возникают из-за современных технологий и информационно-развлекательных систем ТС.

Автор: Елена Сапунова

Автоновости,Toyota C-HR,Kia Forte,GMC Sierra,Chevrolet Tahoe,Lexus RX,Toyota Tacoma,Rover,Buick,Land Rover,Lexus,Lincoln,Chevrolet,Kia,Toyota,Audi,Mercedes-Benz,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители