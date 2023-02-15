Евросоюз подтолкнул свой автопром к краю пропасти

Парламент ЕС принял окончательное решение: с 2035 года все новые автомобили, продаваемые на территории содружества, должны быть углеродно-нейтральными. Также парламентарии утвердили несколько промежуточных целей на пути к будущему без выхлопных автомобильных газов.

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Специальная комиссия к 2025 году разработает и представит методологию оценки и представления данных о выбросах CO2 на протяжении всего жизненного цикла автомобилей и фургонов, продаваемых на рынке ЕС.

Каждые два года, начиная с конца 2025-го, комиссия будет публиковать отчет с оценкой прогресса на пути к дорожной мобильности с нулевым уровнем выбросов.

Для автопроизводителей, которые в год выпускают от 1000 до 10 000 машин, будет предоставлен льготный период по достижению новых нормативов - до конца 2035 года. Запреты не будут распространяться на тех, кто выпускает до тысячи авто в год.

С 2025 по 2029 годы целевой ориентир продаж автомобилей с нулевым или низким уровнем выбросов СО2 установлен на уровне 25% для легковых машин и 17% - для фургонов и лёгких коммерческих авто. С 2030 года ЕС отменит все льготы для производителей, которые продают "зелёные" автомобили, а до этого времени механизмы поощрения будут адаптированы к прогнозируемым результатам продаж.

Промежуточные цели по сокращению выбросов на 2030 год установлены на уровне 55% для автомобилей и 50% для фургонов.