Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту

Евросоюз подтолкнул свой автопром к краю пропасти: машины с ДВС - вне закона

Парламент ЕС принял окончательное решение: с 2035 года все новые автомобили, продаваемые на территории содружества, должны быть углеродно-нейтральными. Также парламентарии утвердили несколько промежуточных целей на пути к будущему без выхлопных автомобильных газов.

Евросоюз подтолкнул свой автопром к краю пропасти
© Пресс-служба Volkswagen

Специальная комиссия к 2025 году разработает и представит методологию оценки и представления данных о выбросах CO2 на протяжении всего жизненного цикла автомобилей и фургонов, продаваемых на рынке ЕС.

Каждые два года, начиная с конца 2025-го, комиссия будет публиковать отчет с оценкой прогресса на пути к дорожной мобильности с нулевым уровнем выбросов.

Для автопроизводителей, которые в год выпускают от 1000 до 10 000 машин, будет предоставлен льготный период по достижению новых нормативов - до конца 2035 года. Запреты не будут распространяться на тех, кто выпускает до тысячи авто в год.

С 2025 по 2029 годы целевой ориентир продаж автомобилей с нулевым или низким уровнем выбросов СО2 установлен на уровне 25% для легковых машин и 17% - для фургонов и лёгких коммерческих авто. С 2030 года ЕС отменит все льготы для производителей, которые продают "зелёные" автомобили, а до этого времени механизмы поощрения будут адаптированы к прогнозируемым результатам продаж.

Промежуточные цели по сокращению выбросов на 2030 год установлены на уровне 55% для автомобилей и 50% для фургонов.

После всего вышесказанного интересно обратить внимание на раскладку итогов голосования: за утверждение новых правил проголосовало 340 членов парламента, значительное количество - 279 членов - высказалось против, ещё 21 человек воздержался. И понять тех, кто отказался спешить в безвыхлопное будущее, можно: о том, чем всё это грозит высказывались многие представители автомобильной отрасли, в том числе глава Renault Group и президент Европейской торговой ассоциации Лука де Мео.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители