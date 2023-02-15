Евросоюз подтолкнул свой автопром к краю пропасти: машины с ДВС - вне закона
Парламент ЕС принял окончательное решение: с 2035 года все новые автомобили, продаваемые на территории содружества, должны быть углеродно-нейтральными. Также парламентарии утвердили несколько промежуточных целей на пути к будущему без выхлопных автомобильных газов.
Специальная комиссия к 2025 году разработает и представит методологию оценки и представления данных о выбросах CO2 на протяжении всего жизненного цикла автомобилей и фургонов, продаваемых на рынке ЕС.
Каждые два года, начиная с конца 2025-го, комиссия будет публиковать отчет с оценкой прогресса на пути к дорожной мобильности с нулевым уровнем выбросов.
Для автопроизводителей, которые в год выпускают от 1000 до 10 000 машин, будет предоставлен льготный период по достижению новых нормативов - до конца 2035 года. Запреты не будут распространяться на тех, кто выпускает до тысячи авто в год.
С 2025 по 2029 годы целевой ориентир продаж автомобилей с нулевым или низким уровнем выбросов СО2 установлен на уровне 25% для легковых машин и 17% - для фургонов и лёгких коммерческих авто. С 2030 года ЕС отменит все льготы для производителей, которые продают "зелёные" автомобили, а до этого времени механизмы поощрения будут адаптированы к прогнозируемым результатам продаж.
Промежуточные цели по сокращению выбросов на 2030 год установлены на уровне 55% для автомобилей и 50% для фургонов.
После всего вышесказанного интересно обратить внимание на раскладку итогов голосования: за утверждение новых правил проголосовало 340 членов парламента, значительное количество - 279 членов - высказалось против, ещё 21 человек воздержался. И понять тех, кто отказался спешить в безвыхлопное будущее, можно: о том, чем всё это грозит высказывались многие представители автомобильной отрасли, в том числе глава Renault Group и президент Европейской торговой ассоциации Лука де Мео.