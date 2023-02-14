Sollers переобует свои фургоны в российские шины

По словам директора по закупкам «Соллерса» Николая Ходосевича, производитель подписал соглашение с торговым домом «Кама», который будет поставлять на завод в Елабуге шины Kama Trace. Ими в скором времени начнут комплектовать фургоны Argo и Atlant, которые представляют собой китайские JAC с «русифицированными» шильдиками.
На фургоны Argo и Atlant будут устанавливаться шины Kama Trace на 15 и 16 дюймов (типоразмеры 195/70R15C, 185/75R16C и 215/75R16C). Помимо этого, «Кама» разработает дополнительные 13-дюймовые покрышки для Argo, серийное производство которых стартует в августе нынешнего года.
Sollers, как и другие российские автопроизводители, заявляет о намерении повышать локализацию. По плану, к 2024 году автомобили новой марки будут на 70 процентов состоять из отечественных комплектующих. Сейчас же идет поиск российских поставщиков, которые помогут «не зависеть от внешних факторов и обеспечат стабильность производства», сказал Ходосевич.
О создании новой марки Sollers компания «Соллерс Авто», владеющая УАЗом, объявила осенью прошлого года. Производство автомобилей под новым шильдиком стартовало на площадке в Елабуге, где ранее выпускался Ford Transit.
Sollers Agro — это JAC N25/N35, заднеприводный грузовичок грузоподъемностью до 950 килограммов, который оснащается турбодизелем на 130 лошадиных сил (285 Нм) или бензиновым мотором мощностью 147 сил (196 Нм). Atlant основан на JAC Sunray и приводится в движение дизельным агрегатом мощностью 139 сил (310 Нм) либо 150 сил (355 Нм). Его полная масса — до 4,2 тонны.