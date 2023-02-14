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33 минуты назад

Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»

За рулем

Речь о ДТП с участием более трех автомобилей.

Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»
Фото: За рулемЗа рулем

В прошлом году лидировала по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием трех и более автомобилей Иркутская область. По доле таких ДТП среди аварий на дорогах региона в лидерах Красноярский край.

Об этом рассказали в «Росгосстрахе», проанализировав статистику обращений в компанию клиентов по ОСАГО.

В целом по стране на ДТП с тремя и более участниками приходится 7,1% страховых событий. В то же время в Красноярском крае этот показатель существенно выше — 18%. Серьезно он был превышен в 2022 году также:
  • в Краснодарском крае — 12,7%;
  • Иркутской области — 12%;
  • Республике Алтай — 12%;
  • Республике Хакасия — 11,8%;
  • Оренбургской области — 11,3%;
  • Санкт-Петербурге — 8,7%;
  • Москве — 8,3%.

Оказалось, что интенсивность автомобильного потока в регионе вовсе не является основным фактором, который приводит к ДТП с большим количеством участников, отметили аналитики. Они предположили, что влияние оказывает совокупность факторов: состояние дорог, организация движения, контроль соблюдения скоростного режима и климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах.

Автоновости,Росгосстрах,
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