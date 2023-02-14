Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»

в Краснодарском крае — 12,7%;

Иркутской области — 12%;

Республике Алтай — 12%;

Республике Хакасия — 11,8%;

Оренбургской области — 11,3%;

Санкт-Петербурге — 8,7%;

Москве — 8,3%.

В целом по стране на ДТП с тремя и более участниками приходится 7,1% страховых событий. В то же время в Красноярском крае этот показатель существенно выше — 18%. Серьезно он был превышен в 2022 году также: