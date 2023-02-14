Водителям рассказали, где чаще случаются «паровозики»

Речь о ДТП с участием более трех автомобилей.
В прошлом году лидировала по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием трех и более автомобилей Иркутская область. По доле таких ДТП среди аварий на дорогах региона в лидерах Красноярский край.
Об этом рассказали в «Росгосстрахе», проанализировав статистику обращений в компанию клиентов по ОСАГО.
Оказалось, что интенсивность автомобильного потока в регионе вовсе не является основным фактором, который приводит к ДТП с большим количеством участников, отметили аналитики. Они предположили, что влияние оказывает совокупность факторов: состояние дорог, организация движения, контроль соблюдения скоростного режима и климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах.