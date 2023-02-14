АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс для приборной панели Lada Vesta

Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс приборной панели специально для Lada Vesta. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

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Судя по документам патента, Vesta обзаведётся виртуальной приборной панелью. На ней будет отображаться информация об открытых дверях, средней скорости и расходе топлива, запасе хода, обнаруженных неисправностях и прочих необходимых параметрах.

Автоэксперты считают, что новый интерфейс может быть доступен не для всего модельного ряда, а только для самых дорогих конфигураций Lada Vesta NG. Правообладателем нового интерфейса является АвтоВАЗ.