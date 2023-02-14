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45 минут назад

АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс для приборной панели Lada Vesta

Елена Прошина

Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс приборной панели специально для Lada Vesta. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

АвтоВАЗ запатентовал новый интерфейс для приборной панели Lada Vesta
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по документам патента, Vesta обзаведётся виртуальной приборной панелью. На ней будет отображаться информация об открытых дверях, средней скорости и расходе топлива, запасе хода, обнаруженных неисправностях и прочих необходимых параметрах.

Автоэксперты считают, что новый интерфейс может быть доступен не для всего модельного ряда, а только для самых дорогих конфигураций Lada Vesta NG. Правообладателем нового интерфейса является АвтоВАЗ.

Ранее в сети появились снимки новой мультимедийной системы EnjoY Vision Pro, которая должна появиться в Lada Vesta.

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