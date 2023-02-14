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33 минуты назад

Ford уволит почти четыре тысячи человек ради перехода на электрокары

Motor.ruиещё 1

На такой шаг производитель пойдет из-за роста издержек, а также потому, что для производства электрокаров нужно меньше рабочих — в частности, инженеров. Именно они составят основной костяк уволенных: их будет примерно 2800. Оставшаяся тысяча человек связана с административными делами, маркетингом, продажами и дистрибуцией.

Ford уволит почти четыре тысячи человек ради перехода на электрокары
Фото: motor.rumotor.ru

Объем сокращенных сотрудников составит примерно 11 процентов от рабочей силы Ford в Европе. Большинство будет уволено в Германии и Великобритании — 2300 и 1300 человек соответственно. В Великобритании Ford попрощается с одной пятой работников, которые в основном задействованы в исследовательском центре в Дантоне на юго-востоке Англии.

К 2026 году европейское подразделение Ford сохранит около 3400 инженеров, причем они будут опираться на технологии, предоставляемые американскими коллегами. Переход к электрическому будущему постепенно снижает необходимость работы над двигателями внутреннего сгорания, а вместе с тем и потребность в большом количестве инженеров, объясняют в Ford корректировки кадрового состава.

Однако Европа остается важным рынком, где к 2035 году Ford намерен полностью электрифицировать свою линейку. Компания наладит производство электромобилей в немецком Кельне и испанской Валенсии. Завод в Зарлуи, Германия, может отойти китайскому BYD. Сейчас там выпускают Focus, который отправится в отставку.

В переоборудование кельнского завода, где собирают Fiesta, Ford вложит порядка двух миллиардов долларов. Там будет налажено производство «батарейных» машин на платформе MEB Volkswagen. Ожидается, что свет увидят некие аналоги ID.4 и ID.5 с голубым овалом на капоте. Также в ближайшие будет представлена Puma с электрическим приводом: ее сборку наладят на фабрике в румынском городе Крайова.

Автоновости,BYD,Volkswagen,Ford,
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