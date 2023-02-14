В РФ появится новый перечень запрещающих эксплуатацию авто неисправностей

В России подготавливают новый список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. В скором времени документ вступит в силу.

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В России будет расширен перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатировать транспортные средства на дорогах общего пользования. Разработкой нового документа занимаются сотрудники МВД. Известно, что в обновленном перечне учитываются требования технического регламента, которые недавно вступили в силу. Кроме того, специалисты работали над соответствием ГОСТу.

Сейчас требования для автомобилистов определяются двумя документами - регламентом Таможенного союза и Постановлением Правительства РФ. Последний документ вступил в силу еще 30 лет назад.

Ранее сообщалось, что в России будет введен перечень неисправностей, за которые сотрудник ГИБДД сможет выписывать штраф на месте при проверке. Речь идет об использовании резины не по сезону. Кроме того, автомобилистам нельзя будет эксплуатировать транспорт с горящей лампочкой ABS на приборной панели. Данный индикатор указывает на неисправность системы.

Появятся и другие основания для штрафов, в том числе неисправность осветительных приборов. Если у автомобиля не работают фары или установлены фонари, которые не предусмотрены регламентом, он должен будет оплатить штраф. Наказание будет предусмотрено и за снятие регулятора тормозных сил. Еще одно нарушение - использование тормозных трубопроводов с трещинами, перегибами и надрезами. Полный список неисправностей будет представлен после вступления документа в силу.