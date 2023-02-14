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17 минут назад

На авторынке России новинка -  лифтбэк Volkswagen Arteon R

Inc-News

Новые Volkswagen Arteon R пополнили ассортимент отечественного авторынка, дилеры с нетерпением ждут потенциальных владельцев этих авто, и уже сегодня приобрести такой Volkswagen можно с соблюдением всех формальностей в Минеральных Водах, обойдется он в 8,8 миллионов рублей.

На авторынке России появилась новинка
Фото: VolkswagenVolkswagen

Экстерьер Arteon R королевского синего цвета примечателен обвесом с развитыми воздухозаборниками, спойлером, выпускной системой с 4 патрубками, тормозные суппорты увеличены.

Полноприводный Arteon R имеет 2 л. турбочетверку, мощность которой 320 л. с, крутящий момент 420 Нм и 7-ступенчатый «робот» DSG. Предшественники модели могут позавидовать могуществу новинки.

Вооружен новый автомобиль 20-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, мультимедийной системой с навигацией, люк установлен панорамный, цифровая панель, у салона «одежда из кожи», приспособленная подвеска, обзор у камер 360 градусов, включена автопарковка и удержание в полосе, кроме этого есть и другие функции.

В 2020 году на росавторынке реализовывалась переднеприводная версия Volkswagen Arteon.

Ранее стало известно, что Porsche Cayenne 2023 года завершает испытания крупного обновления.

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