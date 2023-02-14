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6 минут назад

Европарламент одобрил запрет на продажу новых автомобилей с ДВС после 2035 года

Илья Родин

Европарламент во вторник, 14 февраля, одобрил законопроект Евросовета, подразумевающий запрет на продажу в макрорегионе новых бензиновых и дизельных машин после 2035 года. Об этом пишет ТАСС.

В ЕС определились со сроками запрета бензиновых и дизельных автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что инициативу поддержали 340 парламентариев. Против выступили 279 депутатов, 21 воздержался.

Евродепутат Ян Хуитема подчеркнул, что принятый законопроект поощряет производство транспортных средств с нулевым и минимальным уровнем выбросов.

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По его словам, авторы проекта предложили пересмотреть целевые показатели выбросов 2030 и 2035 годов. Он добавил, что таким образом удалось сделать важный шаг к достижению в дальнейшем климатической нейтральности.

Уточняется, что документ предусматривает промежуточный этап. К 2030 году автогигантам потребуется снизить уровень выбросов до 50-55%, в зависимости от типа автомобиля.

Автоновости,Ford,Европейский совет,Европарламент,
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