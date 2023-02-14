В ЕС определились со сроками запрета бензиновых и дизельных автомобилей

Европарламент во вторник, 14 февраля, одобрил законопроект Евросовета, подразумевающий запрет на продажу в макрорегионе новых бензиновых и дизельных машин после 2035 года. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инициативу поддержали 340 парламентариев. Против выступили 279 депутатов, 21 воздержался.

Евродепутат Ян Хуитема подчеркнул, что принятый законопроект поощряет производство транспортных средств с нулевым и минимальным уровнем выбросов.

По его словам, авторы проекта предложили пересмотреть целевые показатели выбросов 2030 и 2035 годов. Он добавил, что таким образом удалось сделать важный шаг к достижению в дальнейшем климатической нейтральности.