К хабаровским водителям обратились с призывом

На нескольких участках автодорог Хабаровского края городские службы не могут выполнить работы по уборке проезжей части от снега

– Просим автолюбителей убрать автомобили вдоль проезжей части во время механизированной очистки. Для того чтобы механизированные дорожные бригады могли очистить дороги от наката и снега, – обращаются к гражданам специалисты.

Работы на улице Владивостокской будут проходить 16 февраля с 9:00 до 17:00. Также на улицах Станционной и Большой пройдут уборочные работы 20 февраля также с 9:00 до 17:00.