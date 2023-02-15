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1 час назад

Хабаровских водителей просят убрать автомобили с проезжих частей

Primpress

На нескольких участках автодорог Хабаровского края городские службы не могут выполнить работы по уборке проезжей части от снега

К хабаровским водителям обратились с призывом
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

– Просим автолюбителей убрать автомобили вдоль проезжей части во время механизированной очистки. Для того чтобы механизированные дорожные бригады могли очистить дороги от наката и снега, – обращаются к гражданам специалисты.

Работы на улице Владивостокской будут проходить 16 февраля с 9:00 до 17:00. Также на улицах Станционной и Большой пройдут уборочные работы 20 февраля также с 9:00 до 17:00.

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