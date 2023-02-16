Перечислены машины, которые можно выгодно перепродать. Среди них — Lada и УАЗ

В список лучших автомобилей по остаточной стоимости в России вошли Lada и УАЗ. Его опубликовало агентство «Автостат», подведя итоги девятой ежегодной премии Residual value. Эксперты изучили объявления с подержанными автомобилями 2019 года выпуска и подсчитали, какие из них продают с наибольшей выгодой спустя три года после покупки. Причем на фоне перемен на рынке у всех лидеров списка цена со временем не упала, а выросла.

Фото: Lada Largus© Lada Lada Largus© Lada

Лидером в сегменте кроссоверов и внедорожников В-класса стал Suzuki Jimny. Японский автомобиль, как и другие участники рейтинга, не потерял в цене, а заметно подорожал за три года эксплуатации. Он оказался в среднем на 34,2 процента дороже, чем стоил новым в 2019 году. На втором месте оказался Chery Tiggo 4. За китайский кроссовер продавцы просят 133,7 процента от его изначальной цены. Третья строчка досталась классической Lada Niva Legend (бывшая 4x4), показатель которой составил 131,6 процента «сохраненной» стоимости.

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Среди SUV D-класса лидирует Toyota Fortuner с результатом 133,5 процента от первоначальной цены. На втором месте — еще один отечественный внедорожник, УАЗ «Патриот» с индексом 125 процентов. Третьим стал китайский Haval F7x с 121,8 процента.

Lada Largus, подорожавшему в среднем на 23 процента, досталось первое место в сегменте легковых универсалов повышенной вместимости. За ним расположились Renault Dokker с индексом 116,9 процента и Volkswagen Caddy (101,6 процента).

Таким образом, автомобили, купленные три года назад, оказались выгодным вложением. Это объясняется в основном резкими скачками цен на новые машины, которыми отметилась весны прошлого года. С тех пор цены стабилизировались. Некоторые производители даже стали их снижать, однако до прежнего уровня они уже не опускались.