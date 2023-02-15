1 марта вступают в силу поправки в ПДД

С 1 марта вступают в силу поправки в Правила дорожного движения. Последний раз столь существенные изменения в них вносились в 2014 году. Какие главные новации ждут водителей на дорогах?
Предъявлять сотрудникам ГИБДД документы можно будет в электронном виде. Например, на смартфоне. Но это касается только тех документов, которые в электронном виде и выдаются. А именно: полис ОСАГО, электронный ПТС, а также путевые листы.
Но это не касается ни прав, ни свидетельств о регистрации транспорта. Они оформляются только в бумажном виде. Сейчас проходит эксперимент, в рамках которого сотрудникам ГИБДД можно предъявлять эти документы в электронном виде, если у водителя есть приложение "Госуслуги Авто". Но при этом водитель обязан иметь их при себе и в оригинальном виде.
В правилах появилось новое понятие - "Направляющие островки". Это элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Теперь в правилах прописано, что на таких островках остановка запрещена. До сих пор, так как не было запрета, это вызывало споры. Запрещалось останавливаться только на островках безопасности.
Теперь и за остановку на направляющих островках вполне закономерно можно будет получить штраф 500 рублей. А в Москве или Санкт-Петербурге - 2,5 тыс. рублей.
Электросамокаты, гироскутеры и моноколеса теперь будут называться средствами индивидуальной мобильности. И теперь для них прописаны правила. В том числе ограничение скорости передвижения до 25 км/ч. А если это СИМ двигается по тротуару, то скорость у него должна быть пешеходной. СИМ тяжелее 35 кг вообще запретят передвигаться по тротуарам. А на дорогах они смогут ездить только там, где скорость ограничена 60 км/ч.