1 марта вступают в силу поправки в ПДД

С 1 марта вступают в силу поправки в Правила дорожного движения. Последний раз столь существенные изменения в них вносились в 2014 году. Какие главные новации ждут водителей на дорогах?

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Документы в электронном виде

Предъявлять сотрудникам ГИБДД документы можно будет в электронном виде. Например, на смартфоне. Но это касается только тех документов, которые в электронном виде и выдаются. А именно: полис ОСАГО, электронный ПТС, а также путевые листы.

Но это не касается ни прав, ни свидетельств о регистрации транспорта. Они оформляются только в бумажном виде. Сейчас проходит эксперимент, в рамках которого сотрудникам ГИБДД можно предъявлять эти документы в электронном виде, если у водителя есть приложение "Госуслуги Авто". Но при этом водитель обязан иметь их при себе и в оригинальном виде.

Направляющие островки

В правилах появилось новое понятие - "Направляющие островки". Это элемент дороги, который показывает разделение потоков или их слияние. Теперь в правилах прописано, что на таких островках остановка запрещена. До сих пор, так как не было запрета, это вызывало споры. Запрещалось останавливаться только на островках безопасности.

Теперь и за остановку на направляющих островках вполне закономерно можно будет получить штраф 500 рублей. А в Москве или Санкт-Петербурге - 2,5 тыс. рублей.

Электросамокаты поедут по правилам