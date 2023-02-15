Один из дилеров привез в Россию Volkswagen T-Cross. Как выяснила "Российская газета", за кроссовер 2022 года выпуска без пробега просят 3 300 000 рублей. У автомобиля двигатель 1,4 литра, который выдает 150 л.с. Коробка - семиступенчатый робот DSG. Привод - передний.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

Среди опций можно выделить электрическую регулировку и обогрев наружных зеркал, систему бесключевого доступа к машине, панорамную крышу, корректор фар, кондиционер, задние датчики парковки, электромеханический ручной тормоз, систему Start/Stop, светодиодные фары, датчик давления в шинах, ассистент подъема в гору, круиз-контроль, камеру заднего вида.

Напомним, модель, позиционирующаяся как начальная в линейке Volkswagen, базируется на модульной платформе MQB. Ее габаритная длина составляет 4107 мм, ширина 1750 мм, высота достигает 1558 мм, при колесной базе 2563 мм.

В интерьере выделяется цифровая "приборка", на которую можно вывести в том числе и показания навигации, эргономичные сиденья с обшивкой из экокожи и беспроводная зарядка.

Задний диван T-Cross сдвигается продольно в диапазоне 150 мм, что позволяет варьировать объем багажника с 385 до 455 л. Если же сложить спинки сидений второго ряда, объем багажника увеличится до 1281 мм. При этом сиденья обоих рядов установлены здесь на 100 мм выше, чем в хэтчбеке Polo, что обеспечивает водителю и пассажирам "командирскую" посадку.

Пресс-служба Volkswagen